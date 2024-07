«Non ho intenzione di andarmene»: così il presidente americano Joe Biden rispondendo, durante una cerimonia alla Casa Bianca per il 4 luglio, ad un fan che gli aveva gridato: «Continua a lottare, abbiamo bisogno di te». Pur rassicurando i governatori dem che intente continuare la corsa, Joe Biden ha precisato, sempre nell’incontro ieri alla Casa Bianca, che ha bisogno di dormire di più e lavorare meno ore, anche riducendo gli eventi serali dopo le 20. «Altri quattro anni», ha poi cantato insieme alla sua vice Kamala Harris unendo e alzando insieme le mani prima e dopo lo spettacolo pirotecnico sul National Mall per la festa del 4 luglio.

Sono molte però le ombre all’orizzonte in vista degli ultimi mesi di campagna elettorale, a partire dall’annuncio di Abigail E. Disney, cineasta erede della fortuna Disney, che ha annunciato in uno scambio di e-mail che la campagna di Biden e i comitati che la sostengono – tra cui il Comitato Nazionale Democratico, i super Pap e i gruppi no-profit - «non riceveranno un altro centesimo da me fino a quando non stringeranno i denti e sostituiranno Biden». Lo riporta il New York Times. «Biden è un brav'uomo che ha servito bene il suo Paese, ma la posta in gioco è troppo alta per consentire alla timidezza di determinare la nostra linea di condotta», ha aggiunto la signora Disney, tra i donatori democratici di spicco.

