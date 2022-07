Joe Biden è il primo presidente della storia a volare da Israele all’Arabia Saudita.

Il leader Usa ha terminato la sua visita nello Stato ebraico ed è partito dall'aeroporto di Tel Aviv alla volta di Riad, dopo la decisione del Regno saudita di riaprire lo spazio aereo a tutti i vettori, mettendo fine al bando dei voli da e per Israele, Paese che la monarchia di re Salman non riconosce ufficialmente.

Una decisione che lo stesso Biden ha definito “storica” e “il risultato degli sforzi diplomatici del presidente con l'Arabia Saudita per molti mesi, che e apre la strada a un Medio Oriente più integrato, stabile e sicuro, vitale per la sicurezza e la prosperità degli Usa e per la sicurezza e la prosperità di Israele".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata