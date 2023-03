Il presidente statunitense Joe Biden annuncerà oggi un ordine esecutivo per una stretta sulle armi, «avvicinando gli Stati Uniti il più possibile ai controlli universali sui precedenti di chi le acquista». Lo ha reso noto la Casa Bianca.

L'annuncio verrà fatto a Monterey Park, in California, dove il capo di Stato incontrerà le famiglie e la comunità delle vittime della sparatoria avvenuta lo scorso gennaio durante il Capodanno cinese. Il provvedimento ordina al ministro della Giustizia un giro di vite su chi vende armi senza controlli, mettendo anche pubblicamente alla berlina i trasgressori della legge. Biden mira anche a rafforzare la conoscenza delle cosiddette leggi «red-flag», che consentono agli individui di chiedere a un tribunale di autorizzare la polizia a confiscare armi a persone considerate pericolose per se stesse o per altri.

Nel pacchetto anche maggiori sforzi per contrastare il forte aumento della perdita o del furto di armi da fuoco durante le spedizioni e un incoraggiamento alla Federal Trade Commission a pubblicare un rapporto che analizzi come i produttori di armi commercializzano armi da fuoco ai bambini, anche attraverso l'uso delle immagi militari. Infine un maggior supporto federale per i sopravvissuti alla violenza delle armi e per le loro famiglie.

(Unioneonline/F)

