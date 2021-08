Joe Biden sotto accusa si difende in tv ma è costretto ad ammettere che “non è in grado di garantire” l’evacuazione da Kabul di tutti gli americani.

Il presidente è nell’occhio del ciclone ed è ancora una volta costretto ad andare in diretta televisiva per difendersi dalle accuse del suo Paese e del mondo intero.

"Gli Usa rispetteranno tutti gli impegni", promette. Ma è difficile tentare di spiegare non solo quanto accaduto con la caduta di Kabul, ma anche un'evacuazione che assume contorni sempre più drammatici col passare delle ore.

Biden dà i numeri e parla di 13mila persone evacuate finora, ma poi ammette che quella in corso è “la più difficile operazione di ponte aereo della storia".

Deve capitolare quando è costretto ad ammettere di non poterne garantire l’esito finale e di non sapere neanche quanti americani si trovino in territorio afgano: "Non sappiamo quanti cittadini statunitensi sono in Afghanistan, non sono in grado di garantire l’esito dell’operazione”.

La linea difensiva del presidente vacilla, ancor più di fronte alle drammatiche immagini che arrivano non solo da Kabul, ma anche da Herat.

E' un video scioccante, quello diffuso in queste ore sui social network, che mostra Haji Mullah Achakzai, il capo della polizia della provincia afgana di Badghis, vicino a Herat, brutalmente giustiziato dai talebani. Nelle immagini, circolate su Twitter da ieri, Achakzai è bendato e in ginocchio, circondato da talebani. Poi arrivano le raffiche di colpi. Il video si chiude mostrando il corpo del funzionario riverso a terra.

"Sono stato chiaro”, ha continuato a parlare Biden, “qualsiasi attacco alle operazioni di evacuazione all'aeroporto di Kabul avrà una risposta immediata. Faremo tutto quello che possiamo per dare una evacuazione sicura agli americani e agli afghani che sono in pericolo perché hanno collaborato con le forze estere. Vi garantisco che mobiliterò tutte le risorse necessarie. Siamo in costante contatto con i talebani, per garantire la sicurezza degli americani e dei civili".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata