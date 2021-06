E’ morto nel fiume, annegato nel tentativo di salvare la sorellina che era caduta.

Il dramma è avvenuto al Big Sioux River, in South Dakota, dove il piccolo Ricky Lee Sneve era andato in gita assieme ai familiari.

I due fratellini di Ricky sono caduti in acqua, e il papà si è subito tuffato per recuperarli. Ma il bimbo ha subito capito che non sarebbe riuscito a salvarli entrambi e così mentre il padre recuperava suo fratello, lui si è tuffato per salvare la sorellina Chevelle. Ci è riuscito, spingendola a riva, ma poi è annegato. Il suo corpo è stato recuperato qualche ora dopo da una squadra di sommozzatori.

"Il padre è saltato dentro e Ricky lo ha seguito per salvare sua sorella Chevelle", ha raccontato la madre, Nicole Eufers, ai media americani, aggiungendo che il figlio ha insegnato loro ad "amare e apprezzare la vita”.

Chad Sneve, il padre del piccolo, ha ricordato così il bimbo, maggiore di quattro fratelli: "Era generoso, gentile e speciale, più di quanto io possa riuscire a spiegare. Faceva qualsiasi cosa per chiunque".

Lo zio ha avviato una raccolta fondi per la famiglia sul web.

