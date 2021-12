Andrew Griffiths, l’ex sottosegretario e deputato britannico che nel 2018 si era dimesso per uno scandalo sessuale poi rimpiazzato nel suo seggio dalla moglie Kate che si era candidata al suo posto nel 2019, per anni aveva violentato la donna. È quanto ha stabilito il giudice nella causa tra i due ex coniugi davanti alla corte di Derby.

Una sentenza che, a tutela del figlio della coppia, doveva rimanere riservata ma l'Alta Corte ha dato ragione a Press Association e Tortoise Medi, che chiedevano che l’atto fosse desecretato nell'interesse pubblico.

Kate Griffiths era a favore della pubblicazione, mentre l'ex marito - che nega di aver abusato sessualmente della moglie - era contrario. La deputata conservatrice aveva spinto per la divulgazione, anche se la legge protegge le vittime di abusi sessuali con l'anonimato.

"Vi ho rinunciato – ha dichiarato – perché riconosco che la mia posizione mi permettere di far campagna affinché che casi del genere abbiano uno sbocco positivo, per coloro che sono vittime di violenza domestica, e perché ci sia la protezione dei minori coinvolti".

