Nonostante migliaia di no vax siano scesi in strada per protestare contro i provvedimenti del governo, obbligo vaccinale (dal prossimo febbraio) su tutti, e da mezzanotte l'Austria è in lockdown per la quarta volta dall'inizio della pandemia.

Tutti a casa dunque, ma con qualche eccezione.

Le scuole resteranno aperte ma sarà a discrezione dei genitori la scelta di tenere a casa o mandare a scuola i propri figli. Non solo. Come già accaduto lo scorso inverno, sono concesse anche le attività motorie tra cui lo sci, ma solo ai residenti vaccinati o guariti. Resta ferma l'obbligo di indossare la mascherina sugli impianti di risalita.

Il 12 dicembre la vita sociale riprenderà per i vaccinati, mentre i non vaccinati dovranno restare a casa. Intanto nel fine settimana si sono registrate code davanti agli hub vaccinali, segno forse che gli "attendisti" stanno iniziando a cambiare idea.

