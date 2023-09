Blitz ucraino questa notte sulla città di Sebastopoli, nella Crimea occupata. Kiev ha aperto il fuoco alle prime ore di oggi con un attacco missilistico che ha interessato un cantiere navale.

Secondo il governatore filorusso Mikhail Razvozhaev «è stata attivata la difesa aerea ma non c’era alcun pericolo per i civili». Ha aggiunto che l'attacco missilistico ha provocato un incendio, durante il quale sono rimaste ferite 24 persone. Secondo l’agenzia di stampa Tass, 4 di loro sarebbero in condizioni «piuttosto gravi».

Sul posto soccorritori all'opera. Il cantiere navale in fiamme costruisce e ripara navi e sottomarini per la flotta russa del Mar Nero. La stessa ha lanciato attacchi con droni e missili sull’Ucraina.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata