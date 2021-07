Otto mesi di carcere. E’ la pena inflitta dal giudice al termine del primo processo giunto a conclusione dopo l’assalto dei manifestanti pro-Trump al Campidoglio di Washington, lo scorso 6 gennaio.

Ad essere condannato – riferisce la Cnn – è stato tal Paul Hodgkins, che assieme ad altre centinaia di sostenitori dell’ex presidente americano aveva fatto irruzione nel palazzo sede del parlamento Usa, alla vigilia dell’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden.

T-shirt addosso e bandiera in mano inneggianti a The Donald, Hodgkins era rimasto abusivamente all’interno del Campidoglio per circa un quarto d’ora. La pubblica accusa aveva chiesto nei suoi confronti una pena a un anno e mezzo di reclusione, ma il giudice gli ha invece inflitto 8 mesi.

Secondo i media Usa questa sentenza, come detto la prima pronunciata dopo i fatti di Washington (le persone sottoposte a giudizio sono centinaia) potrebbe rappresentare una sorta di “falsariga” da seguire nel corso degli altri procedimenti giudiziari in corso.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata