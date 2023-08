Donald Trump si è dichiarato non colpevole dei quattro capi di accusa per l’assalto a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio di due anni fa e per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020.

L’udienza si è svolta a Washington ed è durata 27 minuti. La prossima è stata fissata per il 28 agosto.

Il magistrato ha imposto all'ex presidente di non parlare con nessuno che potrebbe essere considerato un testimone dei fatti relativi al caso.

«È un giorno triste per l'America – ha detto il tycoon -. Questa è una persecuzione».

«Nonostante il fatto che... sono stato arrestato dal mio avversario politico il “corrotto Joe Biden”, che sta perdendo con me nei sondaggi, è stata una buona giornata!», ha poi scritto sul suo social media Truth.

