"C'è una ragionevole probabilità che una pandemia peggiore del Covid possa verificarsi nel prossimo decennio. Dobbiamo iniziare a prepararci ora”.

Con queste parole Eric Lander, direttore dell'Office of Science, Technology and Policy della Casa Bianca, ha annunciato la predisposizione, da parte dell’amministrazione Usa guidata da Joe Biden, di un piano da 65 miliardi di dollari, proprio per fronteggiare le future pandemie.

"Per la prima volta nella storia del nostro Paese, abbiamo l'occasione di trasformare le nostre capacità nella battaglia”, ha aggiunto Lander, spiegando che gli Stati Uniti non intendono farsi trovare impreparati nell’affrontare emergenza complesse come quella innescata dal coronavirus, che ha mandato rapidamente in tilt i sistemi sanitari di tutto il mondo, senza contare le pesantissime ripercussioni a livello economico e finanziario.

La pandemia di Covid ha causato negli Usa, da marzo 2020, quasi 40 milioni di contagi, mentre i morti accertati sono oltre 600mila, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie statunitensi.

