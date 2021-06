Amazon si schiera a favore della legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti.

La presa di posizione del colosso di Jeff Bezos è arrivata con un post pubblicato sul blog aziendale, dove Amazon spiega che d’ora in avanti "sosterrà attivamente" le campagne per la liberalizzazione dell’uso della cannabis a livello federale.

"Ci auguriamo – scrive l’azienda – che i legislatori agiscano e approvino la legge". Amazon annuncia anche un cambio di politica riguardo ai controlli sui dipendenti nella fase di assunzione: il consumo di marijuana non sarà più un “paletto” nel reclutamento dei lavoratori

"Per molti anni abbia squalificato" potenziali lavoratori solo perché positivi ai test sull’uso marijuana, ha sottolineato l’azienda, ma "con le leggi statali" vigenti negli Stati Uniti "abbiamo cambiato corso. Non includeremo più la marijuana nel programma di controlli per le posizioni non regolate dal Dipartimento dei Trasporti".

