Si aggrava sempre più il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania, in particolare la Regione della Renania-Palatinato.

Le vittime accertate, riferiscono fonti ufficiali, sono salite a 93. Nella Regione più colpita sono 50, nell’ultimo bilancio di ieri erano 28, ha detto il portavoce del ministero dell’Interno regionale Timo Haungs. Altre 43 sono nel Nordreno-Vestfalia

Situazione ancora più allarmante se si pensa alle centinaia di dispersi: solo 1.300 nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler. Bilancio, quest’ultimo, che potrebbe essere tuttavia gonfiato perché la rete telefonica è andata in tilt, ha precisato una portavoce dell’amministrazione locale: “La rete mobile è in tilt, dunque in molti non riescono a raggiungere i propri cari.

Tra le vittime ci sono anche nove disabili: non si è riusciti a portarli in sicurezza prima che il flusso dell’acqua facesse irruzione nell’istituto in cui vivevano.

“Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni”, ha detto Angela Merkel. “Il governo non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile”. Nella sola Renania-Palatinato sono al lavoro 15mila tra militari e soccorritori, mentre gli elicotteri continuano a soccorrere i residenti bloccati sui tetti.

"Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico", ha detto il ministro dell'Interno Horst Seehofer, parlando allo Spiegel. "Un'alluvione con così tante vittime e dispersi io non l'ho mai vissuto prima".

1/6 Piogge torrenziali in Germania, vittime e dispersi Show more Show less Il maltempo ha colpito l'ovest del Paese Show more Show less Il villaggio di Schuld, devastato dalla piena del fiume Show more Show less Il meteo non dà tregua Show more Show less I danni sono incalcolabili Show more Show less (Tutte le foto sono Ansa) Show more Show less

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata