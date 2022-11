Sono oltre 600 le sparatorie di massa che si sono verificate quest’anno negli Stati Uniti. Il dato allarmante è stato registrato per il terzo anno consecutivo.

A denunciarlo è l'organizzazione no profit Gun Violence Archive precisando che si tratta di “incidenti” nei quali, in ognuno, sono rimaste uccise quattro o più persone, incluso l'aggressore.

Il 2021 è stato l’anno record per le stragi negli States: l’asticella si è alzata sino a quota 690. Nel 2020 erano state 610, nel 2019 417.

Dopo la strage nel Walmart in Virginia di qualche giorno fa, la conta è ferma alle 609. Più in generale, i morti per violenza armata negli Stati Uniti nel 2022 sono stati 39.816, di cui oltre 18.000 omicidi e circa 21.500 suicidi.

