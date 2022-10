Atterraggio d’emergenza, nella notte, per un aereo dell'Aeroflot che, proveniente da Mosca e diretto in Thailandia, a Bangkok, è stato costretto a rientrare all'Indira Gandhi International Airport.

Lo scrive l'agenzia di stampa indiana Pti, aggiungendo che l'emergenza è stata dettata da un allarme bomba.

Sul velivolo, un Boeing 777, viaggiavano 400 persone, 386 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, tutti evacuati in sicurezza.

Secondo quanto reso noto dalla polizia, una mail con la minaccia era stata recapitata poco prima alla Central Industrial Security Force (CISF).

Questo è il terzo allarme bomba nel giro delle ultime settimane: il 3 ottobre, l'Aviazione militare ha ricevuto la segnalazione di una minaccia su un volo diretto in Cina dall'Iran, che stava sorvolando lo spazio aereo indiano, e che tuttavia non è stato fatto atterrare ed è arrivato normalmente in Cina; il 30 settembre, un volo diretto in Malesia è stato ritardato per un litigio tra passeggeri già imbarcati, che parlavano di una bomba a bordo: quattro di loro sono stati arrestati.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata