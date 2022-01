C’è un rischio tragedia nel mare al largo della Florida. La Guardia costiera statunitense ha avviato le ricerche di 39 persone disperse dopo che un battello si è rovesciato in quello che le autorità ritengono un sospetto traffico di essere umani.

Tutto è partito dalla segnalazione di un uomo “aggrappato ad un’imbarcazione capovolta a 45 miglia a est di Fort Pierce”.

Il sopravvissuto, una volta portato in salvo, ha riferito che il battello – a bordo una quarantina di persone – aveva lasciato le Bahamas sabato notte e per via delle condizioni meteo avverse si è rovesciato in acqua.

Nessuno dei passeggeri, ha aggiunto l’uomo, aveva il giubbotto di salvataggio.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata