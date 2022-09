"In attesa della fine del conflitto e del ripristino di condizioni stabili, c'è urgente bisogno di misure ad interim per evitare che un incidente nucleare sia provocato dai danni fisici causati da strumenti militari".

Dopo la missione a Zaporizhzhia, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica denuncia una situazione "insostenibile" e parla dei rischi di un disastro nella centrale nucleare più grande d'Europa, da settimane al centro degli scontri in Ucraina, che "può avere un serio impatto nel Paese e oltre i suoi confini".

Per questo, gli esperti dell'Onu lanciano un appello per "l'urgente creazione di una zona di protezione della sicurezza nucleare". La situazione è "senza precedenti", avverte l'Aiea in un rapporto di 52 pagine in cui evidenzia tutte le criticità emerse nella visita conclusa poche ore fa.

"È la prima volta che un conflitto militare si è svolto tra le strutture" di una centrale di queste dimensioni, sottolinea il documento stilato dai tecnici, che "hanno osservato danni in diverse zone causati dagli eventi segnalati" in relazione al conflitto, "con alcuni dei danni vicino agli edifici del reattore".

La giornata di ora in ora:

Zelensky: "Intesa con Truss per ulteriori pressioni su Mosca”

"Ho coordinato con Liz Truss ulteriori pressioni su Mosca": così sui social il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, "il primo leader straniero a parlare con la neo premier britannica". "L'ho invitata a visitare l'Ucraina", aggiunge sottolineando di aver sostenuto che "è importante designare la Russia come Stato terrorista".

***

Aiea: “Danni anche vicino al reattore di Zaporizhzhia”

La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia "ha osservato danni in diverse zone causati dagli eventi segnalati" in relazione al conflitto, "con alcuni dei danni vicino agli edifici del reattore". Lo scrive l'Aiea nel suo rapporto di 52 pagine diffuso questo pomeriggio. Gli esperti, prosegue il testo, "hanno osservato che alcuni lavori di riparazione erano già stati effettuati o erano in corso per alcuni dei danni e hanno notato che ulteriori lavori sarebbero necessari per riparare tutti i danni causati".

***

Aiea: “Serve una zona di sicurezza attorno a Zaporizhzhia”

L'Aiea nel rapporto sui risultati della missione nella centrale di Zaporizhzhia ha chiesto di fermare i bombardamenti sull'impianto e nei suoi dintorni per mantenere l'integrità fisica dell’impianto e dunque di stabilire "una zona di sicurezza". È quanto riporta Ria Novosti.

***

Da inizio conflitto 236 bambini dispersi

Dall'inizio dell'invasione russa, 236 bambini sono considerati dispersi. Lo ha reso noto il servizio stampa dell'Ufficio del Difensore civico ucraino citato da Ukrinform. "Informazioni dal portale statale 'Bambini della guerra' per la ricerca di bambini scomparsi al 6 settembre 2022: 236 scomparsi, 7.343 deportati, 5.391 ritrovati e 55 restituiti", ha dichiarato l'Ufficio. Secondo l'Ufficio del Procuratore generale, 741 bambini sono stati feriti in Ucraina a causa dell'aggressione armata della Russia.

***

Kiev, russi accerchiati sulla riva destra del Dnepr

Un alto consigliere presidenziale ucraino ha affermato che le forze ucraine stanno conducendo azioni controffensive non solo nel Sud ma anche nell'Est e nel Sud-Est del Paese. Oleksiy Arestovych sul suo canale Telegram ha affermato che "dall'inizio dell'operazione di liberazione del Sud dell'Ucraina, l'esercito ha liberato diversi insediamenti sulla sponda occidentale del Dnepr. Questi sono movimenti sottili sulla mappa. Ma l'avvio di azioni controffensive su diversi settori del fronte da parte nostra parla di un cambiamento della situazione nel suo complesso". Arestovych ha detto inoltre che le forze russe sulla riva destra del Dnepr sono in "accerchiamento operativo" e ha previsto che entro un mese la loro posizione sarà "estremamente difficile".

***

Media, “la Russia compra missili da Pyongyang”

Il ministero russo della Difesa ha avviato un'operazione per l'acquisto di missili dalla Corea del Nord allo scopo di potenziare il suo arsenale necessario per l'offensiva in Ucraina. È quanto emerge da informazioni di intelligence Usa citate da media americani e riprese anche dal Guardian. Una fonte Usa, che parla sotto anonimato, ha inoltre sottolineato come il fatto che Mosca si rivolga a Pyongyang dimostra che "l'esercito russo continua a soffrire per la grave carenza di rifornimenti in Ucraina, anche a causa dei controlli e delle sanzioni sulle esportazioni". I funzionari dell'intelligence statunitense ritengono inoltre che i russi potrebbero cercare di acquistare ulteriore equipaggiamento militare nordcoreano in futuro, stando alle rivelazioni che il New York Times ha riportato per primo.

***

I russi bombardano il distretto Nikopol, civili feriti

L'esercito russo ha bombardato il distretto di Nikopol, nella regione dell'Ucraina orientale Dnipropetrovsk, con Grad Mlrs, civili sono stati feriti. Lo riferisce Ukrinform. "Le forze di occupazione russe hanno colpito il distretto con Grad Mlrs per tre volte. A Nikopol sono stati colpiti i quartieri residenziali. Due persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna. Sono stati portati in ospedale. I medici valutano le loro condizioni come moderate", ha scritto su Telegram Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. Venti condomini e 11 edifici privati sono stati danneggiati nella città. Una casa è stata distrutta. I proiettili nemici hanno colpito un asilo, due scuole, un centro di creativo e un club sportivo. Sono state danneggiate diverse linee del gas e automobili. Anche diverse linee elettriche sono state interrotte. Più di 2.000 famiglie sono rimaste senza elettricità.

