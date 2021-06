In Germania una 17enne è annegata nel Reno, a Duisburg. La ragazza, ieri sera, stava facendo il bagno insieme ad altre due adolescenti di 13 e 14 anni. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarla dopo che era stata ripescata da una squadra di salvataggio. Le due ragazzine invece sono date per disperse e le loro ricerche sono durate fino alle 23 di ieri, per riprendere questa mattina. Per la polizia le speranze di ritrovarle vive sono bassissime.

Le acque del Reno sono molto pericolose per tutti, anche per chi sa nuotare, a causa delle forti correnti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata