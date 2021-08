Sarà New York la prima città degli Stati Uniti a richiedere il certificato di avvenuta vaccinazione per l'ingresso nelle palestre e nei ristoranti, sia per i clienti che per i dipendenti.

Lo anticipa il New York Times, spiegando che il sindaco Bill de Blasio è prossimo a rendere il pass obbligatorio, con una misura molto simile a quelle stabilite in Italia e in Francia.

Il lasciapassare si chiamerà “Key to NYC Pass” e dovrebbe essere introdotto già nel mese di agosto. Dopo un periodo di transizione entrerà definitivamente in vigore a metà settembre, quando riapriranno le scuole e molti lavoratori dovrebbero fare rientro a Manhattan.

Sarà necessario anche per poter accedere nei cinema e a tutti gli eventi di spettacolo e sportivi.

