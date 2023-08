Ha mobilitato un’intera città, perché per giorni tutti – in queste soleggiate giornate di metà agosto – si sono messi per strada a cercarlo. Lui è Weiss, è un pitbull bianco-arancio sordo. I suoi proprietari vivono a Milano ed erano a Livorno in vacanza.

L’8 agosto, durante una passeggiata sul lungomare tra Ardenza e Antignano, Weiss vede un cane e dà uno strattone per andargli incontro e giocare. Il collare si apre, il guinzaglio resta a terra, il pitbull corre libero. Ma, essendo sordo, non può sentire il richiamo dei padroni, e quindi si allontana.

Subito cominciano le ricerche a tappeto. Gli amici dei proprietari girano senza sosta quell’area, ma il cane non si trova. Mettono volantini, chiedono aiuto, raccomandano di non rincorrerlo perché sicuramente è molto spaventato, di non cercare di avvicinarlo, semplicemente di tenerlo d’occhio e contattare i numeri forniti. E la città risponde in massa: gruppi di persone battono palmo a palmo le campagne, vengono lasciati oggetti familiari a Weiss per far sì che si fermi.

Vengono ingaggiati dei cani addestrati alla ricerca, qualcuno mette a disposizione un drone per sorvolare i boschi.

Arrivano le prime segnalazioni, ognuna viene verificata, e permettono di circoscrivere la zona, quella di un vasto parco comunale. Una in particolare è determinante: una donna con i figli che ha deciso di trascorrere la giornata di ieri nelle ricerche invece di andare al mare.

Qui entra in azione una cagnolina che è “amica” di Weiss da quando lui era solo un cucciolo. Viene lasciata libera di scorrazzare per Villa Maurogordato. E succede qualcosa di inaspettato: torna dopo un po’, e dietro di lei c’è il pitbull, che l’ha riconosciuta e seguita.

Il video dei proprietari che lo riabbracciano è diventato virale sui social, suscitando grande commozione per una storia che, una volta tanto, è finita bene.

