Ha vissuto in casa col cadavere del padre per quattro mesi. Il corpo del genitore, un ex colonnello classe 1947 in servizio nell’Aeronautica, era adagiato sul letto.

«Correte, non ce la faccio più» ha detto il figlio 40enne un paio di giorni fa quando ha deciso di chiamare i carabinieri. Il cadavere dell’anziano era in avanzato stato di decomposizione.

Una vicenda, avvenuta in una villetta di Zagarolo (Roma), che nulla ha a che fare con l’ipotesi della truffa, ossia che il figlio abbia tenuto il corpo in casa per continuare a prendere la pensione del padre, deceduto per cause naturali. Piuttosto una situazione di profondo disagio, nell’abitazione c’erano montagne di rifiuti.

Il 40enne è stato affidato ai servizi sociali anche se in precedenza non aveva mai dato segnali di disturbi psichici.

(Unioneonline/s.s.)

