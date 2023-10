Virginia Sanjust di Teulada, ex annunciatrice Rai e volto tv, è stata condannata a 2 mesi e venti giorni di carcere perché giudicata colpevole di tentato furto.

Sanjust è stata sorpresa e bloccata dai carabinieri mentre era intenta a rubare da un’auto in via Flaminia a Roma.

Una condanna che arriva dopo l’assoluzione in appello da un’accusa di tentata estorsione: secondo l'accusa nel marzo 2020, avrebbe chiesto una decina di euro alla nonna, l'attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, e al rifiuto dell'anziana le avrebbe distrutto l'appartamento rompendo oggetti e suppellettili. Quanto al tentato furto, l’ex annunciatrice Rai, ammettendo le sue responsabilità, avrebbe spiegato al giudice: «Vivo in strada, ho difficoltà a trovare un modo per vivere, non ho soldi, non ho niente».

(Unioneonline/l.f.)

