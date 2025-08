Sopravvissuto per due giorni in casa con una freccia conficcata in testa prima di essere trasportato in ospedale.

Protagonista un commerciante di 65 anni ad Ancona: l’uomo è stato trafitto dalla freccia di una balestra sulla fronte. Un incidente domestico probabilmente, anche se sulla ricostruzione indagano i carabinieri. Era in casa in stato di semi incoscienza. Portato in ospedale a Torrette è stato operato e ora è ricoverato in gravi condizioni.

Sono stati i parenti, di fuori Ancona, a dare l'allarme non sentendolo da alcuni giorni. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno informato la Procura di Ancona e il pm di turno, Andrea Laurino, attende l'informativa completa prima di aprire o meno un fascicolo. Si pensa a un incidente domestico mentre è esclusa, invece, l'ipotesi di una aggressione: non c'erano segni di effrazione in casa.

Verrà valutato anche il gesto autolesionistico anche se l'uomo non soffriva di disturbi psichici conclamati e non era in cura al centro di salute mentale.

L'uomo sarebbe un appassionato di balestre: le forze dell'ordine stanno appurando se fosse regolarmente detenuta.

