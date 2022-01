Continua a salire il numero delle vittime delle aggressioni a sfondo sessuale avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano.

Ora sono nove e non più cinque. La Procura di Milano, che indaga assieme alla Squadra Mobile per violenza sessuale di gruppo, ha identificato altre quattro giovani ragazze in più rispetto a quelle coinvolte nei tre episodi già conosciuti.

Protagonisti degli abusi, una trentina di giovanissimi presumibilmente tutti nord africani che stazionano quasi sempre in zona.

Delle quattro vittime in più, tre risultano essere state aggredite quando il branco, attorno all'1.30, ha accerchiato una 19enne e una sua amica, che poi è riuscita a salvarsi. Questo episodio è stato filmato e il video è stato mandato in rete diventando, così, virale.

La quarta, secondo la ricostruzione, è stata abusata nelle vie dietro piazza Duomo assieme a una coetanea che è stata pure rapinata, di cui già si sapeva.

Le ragazze venivano circondate dal branco, aggredite e toccate ovunque. Anche sotto gli occhi della Polizia, ha riferito una giovane turista tedesca tra le vittime, “che ha visto e non ha fatto nulla”.

“Ci stavamo guardando in giro – è il racconto della ragazza -, c’erano la musica e i fuochi d’artificio. A un certo punto ho capito che mi stavano toccando, io e la mia amica volevamo scappare ma non potevamo c’era troppa gente, eravamo circondate. La mia amica è caduta, continuavano a spingerci in modo aggressivo e a un certo punto ho sentito le mani dappertutto, anche dentro il reggiseno che mi è stato praticamente strappato”.

