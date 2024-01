Per tre anni avrebbe violentato sua figlia, una bambina che oggi ha 10 anni. È l'accusa a carico di un uomo di 46 anni, che è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa su richiesta della procura.

Le indagini sono partite dopo la denuncia della mamma della piccola, dalla quale l'uomo era separato da alcuni anni. Gli abusi sarebbero avvenuti in occasione degli incontri che l'uomo teneva regolarmente con la bambina

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato Tivoli - Guidonia, a cui la mamma della bambina aveva presentato la denuncia.

Gli abusi sarebbero avvenuti nella casa di San Cesareo dell'uomo, che vedeva regolarmente i suoi due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione. Proprio in occasioni di questi incontri, il 46enne, romeno e incensurato, avrebbe distratto il figlio maggiore per poter abusare della bambina.

Il racconto delle violenze subite fatto dalla bambina alla madre ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni del fratello , come rileva l'ordinanza del gip, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo attuale e concreto il pericolo che l'uomo continuasse ad abusare della bambina.

