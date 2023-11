Sono migliaia le persone attese oggi a Roma e a Messina alla manifestazione organizzata da Non una di meno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Niente bandiere di partiti né di sindacati, la parola sarà data alle donne, anche – è stato precisato - palestinesi, iraniane, curde, con il movimento fucsia che chiederà la fine della guerra in Palestina.

Ma la politica incombe comunque: la segretaria del Pd Elly Schlein ha sottolineato: «Il Pd ha sempre partecipato alla manifestazione di Non una di meno e parteciperà anche stavolta».

Ieri sera la facciata di Palazzo Chigi è stata illuminata nel corso di un appuntamento in cui Giorgia Meloni ha ricordato: «Siamo libere e nessuno può pensare di possederci. Se l’amore fa male, allora non è amore», lo slogan lanciato dal governo.

In Sardegna sono numerosi gli appuntamenti organizzati nei vari Comuni, già da qualche giorno anche le scuole hanno avviato iniziative per sensibilizzare i più giovani.

