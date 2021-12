I carabinieri gli hanno chiesto di esibire il green pass e lui, per tutta risposta, li ha apostrofati con la frase “Vi dovrebbero fucilare".

Risultato: non solo è stato sanzionato, ma è stato anche denunciato.

È accaduto a Roma, nel corso dei controlli dei militari effettuati sui mezzi pubblici.

A finire nei guai un uomo di origine romena.

Secondo quanto si apprende, a una prima richiesta degli uomini dell’Arma l'uomo ha cercato di allontanarsi. Poi, fermato, ha rifiutato di dare le proprie generalità.

I carabinieri hanno dunque deciso di portarlo in caserma per ulteriori accertamenti e lui, continuando a reagire in maniera minacciosa, è arrivato anche ad augurare loro la morte.

Alla fine è stato però identificato e multato per 400 euro, poiché sprovvisto di Green pass. Quindi la segnalazione alla Procura con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

