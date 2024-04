Entrava nei bar e nei ristoranti di Verona e, approfittando della confusione, si appropriava delle borse delle clienti. Ma la ladra seriale è stata notata da qualcuno che ha avvisato il 112. In manette è finita una 37enne sarda, accusata di furto e ricettazione.

I carabinieri l’hanno bloccata dopo l’ultimo episodio e l’hanno portata in caserma per accertamenti. La donna è stata trovata in possesso delle borsette e anche di denaro, carte di credito e documenti, frutto di ulteriori “colpi” messi a segno in precedenza.

Da quanto ricostruito, dopo essere entrata nei locali, girava fra i tavoli con una scusa e afferrava le borsette appoggiate agli schienali delle sedie, poi si allontanava. Da chiarire ora quante siano le vittime dei furti.

