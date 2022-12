Sono due i nomi nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, trovato – la mattina del 19 dicembre scorso – gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia. Oltre al compagno della nonna paterna del piccolo, che ieri si è presentato con l'avvocato Maria Spinosi al commissariato alla polizia, ammettendo di averlo picchiato, la Procura di Imperia ha indagato in concorso anche la donna.

Dalle prime dichiarazioni dei due era emerso che la coppia, alla quale era stata affidata la custodia del minore, aveva perso di vista il piccolo per poi ritrovarlo ferito, vicino a casa. Inizialmente si era parlato di un investimento ma le telecamere della zona non avevano rilevato il passaggio di auto. Così il cerchio degli investigatori si è stretto attorno ai due.

Successivamente si è appreso che il piccolo sarebbe stato aggredito brutalmente per aver disobbedito a un ordine dell'uomo che lo avrebbe preso a calci, colpendolo anche con il bastone di una tenda. Dopo l’accaduto il piccolo è stato portato dal padre che ha chiamato i soccorsi.

Il bambino ha riportato fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e a una costola che ha perforato un polmone e ora è ricoverato in prognosi riservata al Gaslini di Genova.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata