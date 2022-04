Arrestato il proprietario dei cani che, il 26 agosto scorso, aggredirono e uccisero una 20enne, Simona Cavallaro, mentre si trovava in compagnia di un amico in un'area attrezzata per pic-nic in località Monte Fiorino di Satriano, nel Catanzarese.

Ai domiciliari è finito un pastore 45enne, titolare di un'azienda zootecnica di allevamento di ovini e caprini. L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Soverato, è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catanzaro.

L'uomo è indagato per omicidio colposo. Gli animali, secondo l'accusa, erano posti a protezione di un gregge.

LA TRAGEDIA – La ventenne di Soverato quel giorno era con un amico quando un branco di cani, tra maremmani e meticci, li ha aggrediti alle spalle.

Il ragazzo è riuscito a fuggire rifugiandosi in un capanno poco distante, lei invece mentre scappava è stata afferrata alle gambe. Ha cercato di difendersi dalla furia degli animali con tutte le sue forze, ma è stato inutile.

(Unioneonline/D)

