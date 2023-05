Verranno analizzati dagli esperti i campioni di acqua che sono stati prelevati dal Canal Grande di Venezia nel punto in cui stamattina è comparsa una chiazza verde fluorescente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente.

L’allarme, all'altezza del Ponte di Rialto, è scattato intorno alle 9.30, sono stati alcuni cittadini ad avvisare la polizia locale.

Per la modalità dell'evento, il fatto ricalca le dimostrazioni avvenute in altre città da parte di militanti ambientalisti, ma a differenza di quelle non risulta alcuna rivendicazione.

Il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, si è subito attivato e ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città. Scopo della riunione sarà quello di capire l'origine del fenomeno e studiare le azioni da intraprendere.

