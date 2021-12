Nuovo boom di contagi in Veneto, che con ben 7.403 nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore segna un nuovo record dall’inizio della pandemia.

L’impennata potrebbe anche essere legata a ritardi nella registrazione dovuti al rallentamento festivo, visto che negli ultimi giorni i casi si attestavano sotto le 2mila unità.

Altro anche il numero di vittime, ben 29. Secondo il report della Regione Veneto salgono ad un totale di 617.653 le infezioni da inizio pandemia, a 12.336 le vittime.

I soggetti attualmente positivi crescono a 75.971, mentre cala la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid in area medica sono 1.164, 49 in meno nelle ultime 24 ore, in terapia intensiva 170 (-7).

I dati sugli ospedali da un lato potrebbero confermare la minor gravità di Omicron, dall’altro risentire anch’essi di un ritardo nelle notifiche sulle dimissioni in questi giorni di festa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata