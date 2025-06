Un grosso incendio si è sviluppato nella sede della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, a Viterbo. Il rogo è divampato poco dopo le 10, le fiamme sono partite dal tetto di agraria, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

Ed è scattato l’allarme per uno degli operai che stavano lavorando sul tetto di quella palazzina, che risulta disperso. Le autorità lo stanno cercando, ma finora dell'uomo non ci sarebbe traccia. Solamente quando i vigili del fuoco riusciranno ad accedere al tetto, si potrà capire se l'uomo era assente al momento dell'inizio dell'incendio, o se purtroppo è deceduto tra le fiamme.

Il rogo è partito da alcuni rotoli di guaina catramata che erano sul tetto della palazzina, sul posto operano dalle 10.15 i vigili del fuoco con numerose squadre e rinforzi giunti da Roma e Terni.

Studenti, docenti e personale sono stati allontanati da uffici e aule del polo di Riello, l’incendio si è propagato anche in un’altra palazzina. Allarme anche per i laboratori sottostanti di chimica e genetica, dove erano conservate sostanze altamente infiammabili, tra cui 500 litri di etanolo e bombole di protossito di azoto. Da qui la necessita di creare cordone di evacuazione con un raggio di 500 metri dalla palazzina in fiamme.

Il Comune invita i cittadini a tenere le finestre chiuse a causa del fumo, nero e denso, che si è levato dal luogo dell'incendio.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata