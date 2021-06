Prima il sì all’altare, poi la corsa a vaccinarsi.

E’ quello che ha fatto una coppia lodigiana, che dopo le nozze e il ricevimento ha deciso di regalarsi anche il siero anti-Covid all'hub vaccinale di Codogno.

Non è stata una scelta casuale, anzi. L’idea è venuta allo sposo: al momento di stabilire la data della seconda dose gli è stato proposto proprio il giorno del suo matrimonio. E lui non si è tirato indietro.

Anche la sposa a quel punto è corsa a prenotarsi per la prima dose e per lo stesso identico giorno.

All’hub si sono presentati in vestito da cerimonia: lei in abito bianco e lui in smoking e cappello. Due vaccinandi così non si erano mai visti.

