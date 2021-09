La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid è stata prorogata sino al 30 novembre 2021.

Il provvedimento è contenuto in una circolare diramata in queste ore dal Ministero della Salute.

Nel documento viene precisato "che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)".

Come da disposizioni dello scorso agosto, i certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid avevano una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Ora l’annuncio della proroga ulteriore di due mesi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata