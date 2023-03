Un uomo di 73 anni è stato trovato morto all’esterno dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, in provincia di Frosinone, dopo aver atteso per 48 ore un posto letto.

L’anziano, colpito da un’ischemia, era arrivato in pronto soccorso con l’ambulanza del 118 ma in reparto non c’erano posti disponibili. È rimasto in attesa per ore su una barella, nella zona del triage, poi – senza dire niente a nessuno –, praticamente due giorni dopo il suo arrivo, ha deciso di allontanarsi, raggiungendo l’esterno della struttura e dirigendosi verso il parcheggio. È stato trovato senza vita da un passante vicino agli uffici amministrativi, in cui aveva lavorato per trent’anni: i medici lo stavano cercando.

La famiglia dell’anziano ha presentato un esposto, mentre i carabinieri stanno svolgendo i rilievi del caso. La procura di Cassino ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata