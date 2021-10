Disperso da ieri dopo essere andato a cercare i funghi nella zona di Villore, nel comune di Vicchio in Mugello (Firenze), un uomo di 83 anni è stato ritrovato privo di vita stamani da un cacciatore.

È la terza persona morta negli ultimi giorni in Toscana dopo essere andata a cercare i funghi: gli altri due decessi sono avvenuti in provincia di Lucca.

Secondo le prime informazioni, l'anziano era uscito per l’escursione insieme al figlio ma si era poi perso.

Per le sue ricerche intervenuti i vigili del fuoco con personale Tas (Topografia applicata al soccorso), cinofili e personale di Prato con sistema Dedalo. Impegnati anche i carabinieri.

Il decesso è legato a cause naturali.

