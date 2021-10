Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un'abitazione di via Tagliamento, a Montesilvano, in provincia di Pescara.

Non si conoscono al momento le cause, ma l’ipotesi al vaglio è quella di un caso di omicidio-suicidio.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di circa 50 anni e la tragedia si sarebbe consumata nella notte: a lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa, dopo aver sentito delle urla.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

(Unioneonline/v.l.)

