Non risponde da ore agli appelli dei carabinieri l’uomo che ieri mattina si è barricato in casa a Cordovado, in provincia di Pordenone. Ieri sera, alle 19.45 e alle 22.03 ha pubblicato su YouTube due video in cui accusa un maresciallo e un altro negoziatore di istigazione al suicidio “per futili motivi”, due lunghi monologhi di 6 e oltre 7 minuti, a tratti farneticanti che sembrano preludere a un gesto insano che però non coinvolgerebbe terzi. E ribadisce di non aver manifestato intenti violenti che giustificassero un'irruzione.

Lui è un uomo di 55 anni, privo di occupazione, ex militare, con qualche problema psicologico. A renderlo pericoloso è il fatto che, come ha fatto sapere il questore di Pordenone, Luca Carocci, «ha molti fucili per uso sportivo». L'azione delle forze dell'ordine - cui sta partecipando personale del Comando provinciale e dei reparti speciali dell'Arma - è scaturita da minacce rivolte via web dall'uomo ad alcune autorità della provincia. Aveva postato video in cui minacciava gesti eclatanti o anche autolesionistici qualora si fosse proceduto al sequestro delle sue armi.

La palazzina dove abita, per ragioni di sicurezza, è stata evacuata, così come alcuni negozi nelle vicinanze, e, per isolarlo, è stata interrotta la fornitura di luce e gas nel suo appartamento.

«I suoi atteggiamenti derivano, con ogni probabilità, dalle puntuali verifiche dei nostri uffici - ha affermato Carocci - che hanno permesso di evidenziare anomalie nell'equilibrio psicofisico di questo soggetto, all'atto del rinnovo del permesso per la detenzione delle armi. Per proseguire a usare quei fucili avrebbe dovuto produrre un certificato di idoneità psicofisica, che non ha mai consegnato». Gli uffici della Questura avevano quindi informato il prefetto, che a sua volta aveva firmato l'atto di sequestro dei fucili, incaricando i carabinieri di procedere, vista l'indisponibilità manifestata dal soggetto a consegnare spontaneamente le armi. Da quanto si è appreso, l'uomo, però, ricevuta la notifica, aveva invece postato sui social alcune minacce se si fosse comunque proceduto con il sequestro delle armi.

