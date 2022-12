Raid a mano armata nella chiesa evangelica di Orta di Atella, nel Casertano.

Ieri sera c’erano una settantina di persone per la messa domenicale delle 20.30, quando all’improvviso sei uomini – tutti a volto coperto – hanno sbarrato le porte e, brandendo pistole e coltelli, hanno minacciato tutti i presenti.

Uno dei banditi ha puntato la pistola alla tempia all’addetto alla sorveglianza, che si trovava all’ingresso dell’edificio ma è stato subito bloccato dai rapinatori.

Presenti diverse famiglie con bimbi piccoli. Attimi di terrore per i fedeli, tutti rapinati.

I criminali si sono fatti consegnare le offerte della giornata, soldi, cellulari e preziosi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni parlavano in dialetto napoletano. Poi, dopo pochi minuti, sono fuggiti in auto con un migliaio di euro circa, bottino non proprio memorabile.

I carabinieri hanno recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per rintracciare i banditi, i quali hanno anche approfittato del fatto che la chiesa si trovi a uno svincolo della superstrada.

«Stiamo tutti bene, ma c’è stata tanta paura soprattutto per i bambini e i ragazzi. E tanta tristezza per gente che offende Dio così facilmente, ma il Signore ci ha protetti e lo farà ancora», ha raccontato Dario Iazzetta, il pastore della chiesa evangelica.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata