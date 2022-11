Negli ultimi 5 anni non ha dichiarato al Fisco oltre un milione di euro di compensi.

Una “dimenticanza” che rischia di costare cara al noto youtuber romano CiccioGamer89. I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva.

Le Fiamme Gialle hanno effettuato accertamenti sulla posizione fiscale dell’uomo e della società a lui riconducibile, appurando l’omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell’Iva.

Ricostruendo il volume del fatturato dell’imprenditore grazie all’analisi dei contratti di partnership stipulati con Google e alcune agenzie di sponsorizzazione, gli investigatori hanno accertato l’omesso versamento di imposte dirette per oltre 400mila euro e dell’Iva per circa 160mila euro.

CiccioGamer 89 è uno degli youtuber più affermati in Italia, ha 3,5 milioni di iscritti al suo canale, soprattutto adolescenti.

«Vi giuro che non sono un evasore né tantomeno mi va di evadere», si difende. «Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e mi sono lamentato in live però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero».

Lo youtuber ha postato alcuni video su Instagram: «Ora sto cercando di capire come posso muovermi al meglio, io ho sempre pagato tutto. Se veramente dovessi essere io questa persona, perché c'è una cosa un po' meccanica dietro, cioè non è detto che sia io, sto sentendo un penalista. Vi tengo aggiornati. Chi mi conosce bene lo sa che ho sempre pagato tutto».

