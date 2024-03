Udienze difficoltose per Papa Francesco, alle prese con una forte tosse.

Il Santo Padre ha confermato e partecipato a tutti gli impegni di queste ore, parlando però all’uditorio con voce “rugosa”.

Nell'aula delle Benedizioni, nel corso di un intervento interrotto spesso da colpi di tosse, ha spiegato lui stesso ai presenti: «Ringrazio tutti voi, io ho preparato un discorso ma sentite la mia incapacità di leggerlo per la bronchite».

Tra gli impegni di Bergoglio, l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Vaticano. «Occorre coraggio per andare fino in fondo nell'accertamento rigoroso della verità, ricordando che fare giustizia è sempre un atto di carità, un'occasione di correzione fraterna che intende aiutare l'altro a riconoscere il suo errore», ha detto ai magistrati il pontefice. Aggiungendo: «Questo vale in special modo quando emergono e devono essere sanzionati comportamenti che sono particolarmente gravi e scandalosi, tanto più quando avvengono nell'ambito della comunità cristiana. Bisogna avere coraggio mentre si è impegnati per assicurare il giusto svolgimento dei processi».

