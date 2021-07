È stata condannata a 24 anni di reclusione dalla Corte di assise di Livorno Adriana Gomes, accusata dell'omicidio di Maria Gaggioli, la 76enne madre di suo marito che fu ritrovata cadavere all’interno di un sacco a pelo buttato in un fosso a Riotorto, in provincia di Livorno, nell'agosto 2020. Non è stata dunque accolta dai giudici la richiesta di ergastolo che aveva avanzato il pm.

Secondo l'accusa Maria Gaggioli è stata uccisa da una dose letale di “Duotens” sciolta nel caffè, un farmaco che la donna assumeva per curare l'ipertensione.

"La Gomes era accusata di omicidio, occultamento di cadavere e truffa - ha spiegato l'avvocato della difesa Francesco Nardini - evidentemente l'impianto accusatorio non è stato ritenuto così concreto per l'ergastolo. Hanno applicato una pena minima ritenendo che ci fossero i presupposti per omicidio ma non tali da arrivare alla massima pena. Tra 90 giorni leggeremo le valutazioni e a quel punto decideremo se fare appello o meno".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata