Un uomo di 50 anni, Antonio Di Razza, ha ucciso la moglie Angela Gioiello, 39, a colpi di arma da fuoco. Poi ha puntato la pistola contro se stesso e si è tolto la vita.

Questa la prima ricostruzione di quanto accaduto in un’abitazione di via Parini 10 ieri a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

A trovare i corpi in camera da letto sono stati i tre figli piccoli, che erano in casa ma in un’altra stanza, di 8,13 e 16 anni. Quando sono arrivati i soccorritori, erano tutti in stato di choc.

Sul posto i Carabinieri di Pozzuoli e il personale del 118.

