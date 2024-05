Una donna ha ucciso un uomo ieri sera intorno alle 23 a Bicinicco (Udine). Il delitto è avvenuto durante una lite, al culmine della quale lei lo ha ammazzato con delle forbici e gli ha lanciato sul volto dell’acido muriatico.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, che hanno subito tratto in arresto la donna. Lei si chiama Silvia Comelli, 42 anni, lui Stefano Iurigh, ne aveva 43.

Sul luogo del delitto è arrivato anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.

Inizialmente si pensava che i due fossero marito e moglie, ma non lo sono. Gli investigatori stanno lavorando per capire quale fosse il rapporto che legava i due e ricostruire il movente del delitto. La donna dopo l’omicidio ha chiamato i soccorsi e ha confessato ai carabinieri, poi si è chiusa in un silenzio totale.

L’omicidio è avvenuto nella casa di proprietà dell’uomo, in via Roma.

