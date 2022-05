In centro a Roma una turista avrebbe subito una violenza sessuale da parte di un francese e in suo aiuto sono corsi alcuni passanti. Tra questi anche Leo Gassmann, figlio di Alessandro, che ha raccontato la vicenda sui social.

“Appena ho sentito le urla – spiega sul suo profilo Instagram - mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti ma il ragazzo francese era già scappato”. Il cantante 23enne – che ha preso parte anche a un’edizione di “X Factor” - aggiunge di aver chiamato la polizia e il 118: “Un’ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti, se vi dovesse capitare di incappare in situazioni del genere non tiratevi indietro”.

Un episodio che rimarrà impresso nella mente del giovane: “Mi fa male al cuore pensare che l’uomo possa arrivare così in basso. Confido nell’umanità e nell’amore che appartiene a ognuno di noi: non abbiate paura di denunciare, non siete soli, sole. Rendiamo questo mondo un posto migliore”.

