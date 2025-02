Un video con il figlio di Donald Trump che spara alle anatre a Venezia e in un’area tutelata. Il caso arriva anche in Consiglio regionale veneto con una interrogazione di Europa Verde e in Parlamento con la richiesta di Avs di intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Secondo quanto afferma il consigliere Andrea Zanoni di Europea Verde, che ha presentato un’interrogazione ed è pronto ad un esposto alla magistratura, lo scorso dicembre Donald Trump junior è stato a Venezia in vacanza con la nuova compagna. E con un gruppo di amici ha partecipato anche a una battuta di caccia in laguna.

«Non possono farla da padroni - sostiene Zanoni, prima nel Pd e ora in Europa Verde, convinto animalista - in Veneto». Per l'esponente del Consiglio regionale «l'attuale governo Meloni sembra sia ormai tenuto al guinzaglio dal nuovo corso politico degli Usa, con esercitazioni militari dell'Usaf in aree protette dall'UE nel trevigiano, che ho denunciato la scorsa settimana, e ora il figlio di Trump a caccia di specie protette nella laguna di Venezia. Il Veneto e l'Italia non sono proprietà Usa».

Su un sito specializzato americano, "The global hunt for adventure", sostiene Repubblica.it, è stato pubblicato nei giorni scorsi un video che riprende, con tanto di intervista, Trump Junior attorniato da quaglie e anatre. «Le diverse scene di caccia nella laguna di Venezia, verosimilmente sono state girate recentemente in Valle Pirimpie' a Campagna Lupia - dice Zanoni - in un'area che è tutelata dalle norme europee e fa parte di un sito della Rete Natura 2000 UE, come Zona speciale di conservazione denominata laguna medio-inferiore di Venezia».

Il video mostra alcune persone, tra le quali Donald Trump Junior. «In un frame del video, peraltro, Trump apparirebbe mentre descrive le anatre abbattute, tra le quali si scorge in primo piano una Casarca, un'anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine», dice Zanoni, che ricorda come sia vietata la caccia per i non residenti in Italia. Sulla stessa linea il Pd veneziano: «Quello che è stato denunciato è un fatto gravissimo, è inaccettabile che vengano uccise specie protette nella laguna di Venezia, un ambiente protetto e che dovrebbe essere tutelato - afferma Monica Sambo, consigliera comunale dem -. Se fosse confermato il coinvolgimento di Trump junior ci auspichiamo che venga perseguito come qualsiasi altro cittadino».

