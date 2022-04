Il 15enne che giovedì scorso si era allontanato da casa a Padova è stato trovato morto questa mattina nel fiume Brenta, all’altezza della passerella pedonale tra le frazioni di Torre e Mortise. Più o meno nello stesso punto in cui qualche ora prima era stato recuperato il suo telefonino, quello dal quale aveva inviato un allarmante messaggio, via audio WhatsApp, all’ex fidanzatina dicendole: “Io ora devo uscire. Ho delle questioni in sospeso con alcune persone. So che morirò, penso di sì. Oppure se non muoio avrò delle ferite, gravi. Ma penso che morirò”.

Anche la Polizia ha confermato l’identità della vittima: sul posto, assieme alle forze dell’ordine, il padre del ragazzo.

Il corpo era in un punto del fiume corrispondente al centro della passerella pedonale in cui si erano concentrate le ricerche. Non si esclude alcuna ipotesi.

