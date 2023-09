Il corpo carbonizzato di una 71enne, Cosima D’Amato, è stato ritrovato all'interno della casa di campagna del figlio a San Michele Salentino in provincia di Brindisi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare un incendio.

Il figlio della donna, 47 anni, è indagato per omicidio volontario. Interrogato dal pm della Procura brindisina Alfredo Manca, non ha risposto alle domande del magistrato. Ora è stato portato in ospedale.

Nei confronti dell’uomo era stato emesso un divieto di avvicinamento alla madre, ma ieri sera era stata la donna ad andare a trovarlo, nella casa in cui si è verificato l’incendio.

«L’intera comunità è sconvolta», le parole del sindaco Giovanni Allegrini. «La signora in più occasioni aveva fatto ricorso agli uffici comunali trovando sempre un momento di ascolto. Sono sicuro che le indagini in corso porteranno chiarezza in questa dolorosa vicenda».

