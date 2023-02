Uccisa a coltellate nel suo letto. Giuseppina Traini, 85 anni, immobilizzata a causa di una lesione a una vertebra, è stata trovata morta nella sua abitazione di Capodarco di Fermo: sul corpo i segni di una lama affondata all’altezza dell’addome.

In casa c’era anche il marito, 88 anni, in stato di choc. È stato ricoverato in ospedale ed è al momento piantonato. Sulle braccia sono state rilevate delle lievi ferite.

Nell’appartamento è stato ritrovato un coltello insanguinato.

A dare l’allarme è stato uno dei figli. I vicini sembra abbiano sentito delle urla ieri sera. Gli inquirenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata